أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الثلاثاء” تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مقيمة كينية قتلت مواطنة طعنا بالسكين بالمنطقة الشرقية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن إليزابيث نيامبورا غاتشاو “كينية الجنسية” أقدمت على قتل المواطنة لولوة بنت محمد بن سليمان القاضي، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات في العنق وأعلى الصدر ما تسبب في وفاتها.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصا.
وأبانت أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، وتم تنفيذ الحكم في الجانية في مدينة الدمام.وفق “أخبار 24”.
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