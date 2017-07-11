فقد طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بصره قبل ثلاثة أشهر، وذلك إثر إصابته بورم في الرأس وتضرر أعصاب العين، بعد عملية جراحية أجريت له بمستشفى حكومي في الرياض.
وناشد الأب ويُدعى تيسير محمد البيالي، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والمسؤولين بعلاج ابنه في الخارج كي يبصر الحياة مجدداً.
وأوضح الأب أنه بعد خروج ولده من العملية الثانية له بمستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، تضررت لديه أعصاب العيون والغدد النخامية والدرقية، ما أفقده البصر، مشيراً إلى أنه خضع خلال الـ6 أشهر الأخيرة لـ4 عمليات بالرأس، و30 جلسة إشعاع، ويعيش الآن على أنبوبين بالرأس لوجود استسقاء بالدماغ.
وأبان الأب بحسب “سبق” أن طفله عندما يستيقظ من النوم كل يوم، ينادي على والدته قائلاً: “ماما شغلي اللمبة ما شوف شي” وهي العبارة التي تؤلم والديه يومياً، وعبر عن أمله في أن يتم إنقاذ طفله وإرساله للعلاج بالخارج قبل فوات الأوان، وحتى لا يعيش بقية حياته وهو فاقد البصر.
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