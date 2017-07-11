توفي بالعاصمة البريطانية لندن أمس “الإثنين” الشيخ محسن العجيل الياور الجربا شيخ قبيلة شمر عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.
ومن المقرر أن يقام عزاء الشيخ محسن في الأردن والعراق وفي مدينة الرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ، داعين له بالرحمة والمغفرة.
والشيخ محسن هو أحد أبرز شيوخ القبائل العربية، وعم الرئيس العراقي السابق غازي الياور.
لقب العجيل بـ”الذيب الأحمر” نظرا لشهامته وسرعة تلبيته للمستجيرين، ولحكمته وحنكته التي عرف بها في احتواء الأمور، نظرا لمكانته ومكانة أسرته وتاريخها بالمنطقة.
وكان للشيخ محسن موقف مشرف برفض دعوة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تأييد الغزو العراقي للكويت، وقرر وقتها النأي بنفسه واتخذ منذ وقتها من لندن مقرا له حتى وافته المنية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج