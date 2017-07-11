كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حقيقة مقطع الفيديو الذي يتم تداوله بكثافة لنساء يقمن بعمل وجبة “محشي” داخل ساحات الحرم المكي.
وأوضح مصدر بالرئاسة وفقا لصحيفة “عكاظ”، أن المقطع المصور قديم وتم نشره منذ أكثر من عام.
وشدد على منع الرئاسة لهذه السلوكيات داخل الحرم وساحاته للحفاظ على نظافته وقدسيته، مشيرا إلى أنها تكلف فرقا ميدانية داخل الحرم لمنع دخول الأطعمة والأشربة غير المصرح بها.
ودعا إلى عدم نشر المقاطع القديمة على منصات التواصل بزعم أنها حديثة، لما تسببه من تشويش على حرمة المكان.
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