شيَّعت جموع المصلين، أمس الإثنين، جثمان المبتعث حسين آل حمزة، وووُري الجثمان الثرى بمقابر القطيف.
وكان آل حمزة (24 عاماً) قد لقي مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس بولاية بورتلاند الأمريكية مطلع الأسبوع الماضي، وقد بدأ القضاء الأمريكي نظر القضية فيما كلّفت سفارة المملكة في واشنطن محامياً لمتابعة القضية.
ونقل زوج شقيقة الفقيد ويدعى باسم آل حمزة، عن المحامي الموكل من قِبل السفارة السعودية، قوله إن السائق الأمريكي اعترف أمام المحكمة خلال جلسة الجمعة الماضي بتعمده دهس الفقيد، مضيفاً أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم قيادته تحت تأثير المسكِر وأنه كان يقود وهو في كامل وعيه.
وأضاف المحامي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن عملية تخطيط موقع الحادثة التي باشرتها السلطات الأمريكية لم تكشف آثار فرامل في الموقع؛ ما يدل على وجود نية تعمد في عملية الدهس.
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