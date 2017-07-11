قال لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران، إن المنتخب السعودي لا يستحق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018؛ وذلك لعدم تمكنه من الفوز على المنتخبات القوية في مجموعته.
وأكد العويران أن المنتخب فاز على العراق والإمارات وتايلاند، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي هو أمام المنافسين الأقوى وهما منتخبا اليابان وأستراليا؛ حيث تعادل المنتخب مع أستراليا ذهاباً وخسر إياباً، فيما خسر من اليابان ذهاباً.
وأضاف أن الأخضر إذا لم يفز على المنتخب الياباني في الإياب فمن الأفضل له عدم الذهاب إلى كأس العالم، متذكراً الهزيمة الساحقة التي تلقاها الأخضر بثمانية أهداف نظيفة أمام ألمانيا في مونديال 2002، مشيراً إلى أنها سمعة وطن ومن الأفضل عدم المشاركة إذا تلقينا مثل هذه النتائج الكارثية.
من جانبه، رد نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر على تصريحات العويران؛ حيث قال على حسابه في “تويتر”: “خرجت البرازيل بسبعة من ألمانيا 2014 وكانت أول المتأهلين لمونديال 2018، أرى أن النجم سعيد جانبه الصواب في هذا الرأي!!”.
يذكر أن العويران شارك مع المنتخب السعودي في أول مشاركة مونديالية له عام 1994 بالولايات المتحدة، وسجل هدفاً في مرمى المنتخب البلجيكي ساعد في تأهل الأخضر للدور الثاني.وفق “أخبار 24”.
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