توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن يكون الطقس حاراً على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على مناطق شمال وشمال شرق المملكة وكذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان في فترة ما بعد الظهيرة.وفق “أخبار 24”.
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