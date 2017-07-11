أكدت شركة “كريم” المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل، أنها تفتح أبوابها لذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في العمل معها كسائقين بمختلف مناطق المملكة، طالما لا تؤثر إعاقتهم على قيادة السيارة.
وأوضح مدير عام الشركة في جدة هاشم لاري، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، أن الشركة تضع لوحات على سيارات سائقيها من ذوي الاحتياجات الخاصة توضح أنهم يعانون من إعاقة معينة.
وأشار إلى أن قضايا التحرش لدى فريق العمل التابع للشركة نادرة، وأن إدارة الشركة توقف مباشرة أي سائق يتهم في قضية تحرش، إلى حين انتهاء التحقيق معه من الجهة المختصة، ولا يمكنه العودة للعمل في “كريم” إذا ثبتت بحقه التهمة.
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