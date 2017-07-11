ذكرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن المناطق الجنوبية من المملكة بدأت تتعرض لموجات غبار يطلق عليها “الغبرة”، وستستمر لمدة تصل إلى 60 يوماً.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة حسين القحطاني، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الموجة تشمل مناطق عسير وجازان ونجران وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، خاصة في المناطق الساحلية وفي المرتفعات الجنوبية.
وقال القحطاني إن رياح “الغبرة” الموسمية تتسبب في إثارة الأتربة خلال فترة معينة، وتبدأ في فترة الصيف وتستمر لمدة شهرين.
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