خاطب رئيس لجنة الشهداء والمصابين في المنطقة الجنوبية العميد الركن إبراهيم النعيمي، عزاء الشهيد رئيس الرقباء عبدالله النجيمي، الذي فقد منذ عام كامل، وتم العثور على جثته، والتعرف عليه بإجراء تحليل الـ DNA.
وأظهر مقطع فيديو تقبيل العميد النعيمي لرأس ابن الشهيد أثناء تقديمه واجب العزاء لأسرته مع مجموعة من الضباط والجنود بمركز السودة التابع لمنطقة عسير.
وقال النعيمي إن عزاءهم في الفقيد أنهم يحسبونه من الشهداء، الذين قدموا حياتهم دفاعاً عن العقيدة والوطن، في مواجهة أصحاب العقائد الفاسدة والمعتدين.
ونقل رئيس لجنة الشهداء والمصابين لأسرة الشهيد تعازي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الدفاع، وتعازي كل من رئيس هيئة الأركان وقائد القوات البرية وقائد المنطقة الجنوبية في القوات المسلحة.وفق “أخبار 24”.
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