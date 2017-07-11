كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أمس (الإثنين)، عن صورة جمعت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ومسؤول بوزارة خارجية المملكة قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في ساحل العاج.
ونشر أبو زيد الصورة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” معلقاً عليها: “تنسيق مواقف بين مصر والسعودية قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي”.
يشار إلى أن شكري كان قد ألقى كلمة أمام الدورة 44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا فيها أن الدوحة سعت سعياً حثيثاً لتقويض الأمن في المجتمعات وبث الفوضى، مع عدم التوقف عن تمويل تنظيمات إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة.وفق “أخبار 24”.
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