كشفت وثائق اتفاق الرياض 2013، واتفاق الرياض التكميلي 2014، الموقعين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن البنود التي اتفقت عليها دول المجلس.
وأظهرت وثائق الاتفاقين، التي نشرتها شبكة سي إن إن في نسختها الأمريكية، أن دول المجلس اتفقت على التزام قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تجنيس مواطني دول الخليج العربية، بهدف التأثير السياسي.
كما تضمن الاتفاق التزام قطر بعدم دعم تنظيم الإخوان المسلمين، وعدم دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى التزامها بعدم إيواء أو توظيف أو دعم أي شخص أو وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، والتزام كافة الدول الأعضاء بسياسة المجلس.
وكشفت الوثائق توقيع قطر على المطالب المنصوص عليها، وموافقتها على أن عدم تعهدها بما جاء في آلية تنفيذ الاتفاقية يكفل لبقية دول مجلس التعاون اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها.وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي الوثائق الكاملة، والتي تحوي كافة البنود المتفق عليها:
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج