كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن أجزاءً واسعة من المملكة ودول الخليج سوف تشهد غداً (الأربعاء) كتلة حرارية جديدة، تصل درجات الحرارة على بعضها إلى 51 درجة مئوية.
وقال الحصيني مغرداً على حسابه بموقع “تويتر”: “بعد أن طرأ انخفاض طفيف في الحرارة الأيام الماضية، متوقع كتلة حرارية ثالثة تتربع على أجزاء واسعة من المملكة والخليج، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر أسبوعاً كاملاً.
وأضاف أن الحرارة العظمى المتوقعة بمشيئة الله، على المناطق الوسطى في الظل من 44 إلى 49 درجة مئوية، والشرقية من 43 إلى 51 درجة، والشمالية من 37 إلى 47 درجة، والغربية من 36 إلى 46 درجة مئوية.
وشدد الحصيني على ضرورة منع الأطفال من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً، حتى لا يصابوا بضربة شمس.وفق “أخبار 24”.
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