قام هاكر سعودي أطلق على نفسه “درع المملكة” أمس الإثنين، باختراق الحساب الرسمي لقناة العالم الإيرانية عبر “تويتر” .
وأقدم المخترق ببث مقطع فيديو على حساب القناة الايرانية، وأهداه إلى جنود المملكة البواسل.
ووثق مقطع الفيديو القدرات القتالية لجنود المملكة، واصفاً قناة العالم بالمجوس الذين يجندون المرتزقة لنشر الفتنة في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
تم إختراق الحساب من قبل مجموعة #درع_المملكة
الإختراق إهداء إلى جنودنا البواسل على ثغور الوطن الله ينصركم 🇸🇦pic.twitter.com/1QBWRgO0fp
— #درع_المملكة (@alalam_news) July 10, 2017
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