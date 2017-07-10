أكدت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، عدم صحة ما يُتداول عن فرض رسوم يتم تحصيلها مقابل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عند تطبيق الخصخصة.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الصحية المقدمة عبر الشركات ستبقى مجانية للمواطنين، حتى بعد تنفيذ برامج الخصخصة، وتحويل الوزارة في أدائها إلى نظام الشركات، بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين على ذلك.
يُذكر أن الوزارة أعلنت أن نظام الشركات يعتمد على فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، على أن يكون دور الوزارة إشرافيًا وتنظيميًا فقط.وفق “أخبار 24”.
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