كشفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، أن قوات الجيش الوطني اليمني تخلصت من لغم بحري جنوب غرب ميناء ميدي.
وأوضح مصدر مسؤول قي قيادة التحالف أنه تم اكتشاف اللغم البحري في منطقة تقع جنوب غرب ميناء ميدي اليمني، حيث قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بزرعه.
وأضاف أنه تم التعامل مع اللغم من قبل فريق متخصص في الجيش الوطني اليمني، وبدعم بحري من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددا على خطورة استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية، وذلك للإضرار بالسفن التي تمر بتلك المنطقة.
وطالب المصدر ذاته المجتمع الدولي بالتصدي لتهريب السلاح إلى الميليشيات، الذي يُعطل وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ اليمنية، وينشر الفوضى في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج