وثقت كاميرات مراقبة من زاويتين حادثا مروريا مروعا وقع على طريق عرفات بحي الشفا في الرياض بعد اصطدام مركبة بعمود إنارة وسط الطريق.
وأبان المقطع المصور من زاويتين للحادث نفسه، المركبة تسير بسرعة كبيرة على المسار الأيسر لطريق عرفات، لتنحرف بشكل مفاجئ بعد فقدان قائد المركبة السيطرة عليها.
وأظهر المقطع أن قائد السيارة – بعد فقدان السيطرة على المركبة نتيجة السرعة الزائدة – انحرف باتجاه عمود الإنارة في وسط الطريق ليصطدم به اصطداما مروعا حتى التفت المركبة حول العمود.وفق “أخبار 24”.
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