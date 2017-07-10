يشرع تطبيق واتساب للتراسل الفوري في إجراء تعديلات بالتحديث الجديد للبرنامج يتيح لمستخدميه سهولة أكبر في كتابة الرسائل.
وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن واتساب ستتيح قائمة منسدلة تمكن المستخدم من إضافة التنسيقات لتحويل النص إلى “عريض” Bold أو “مائل” Italic أو يتوسطه خط Strikethrough، ليتم الاختيار من بينها في قائمة واحدة.
وستتوفر المزايا الجديدة في التحديث الجديد لتطبيق واتساب على أنظمة أندرويد، ومن ثم سيتواجد عبر نظام iOS المخصص لأجهزة أبل.
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