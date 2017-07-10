كشفت إحدى الفتيات اللاتي تعرضن للاعتداء بمواد كيميائية من قبل أحد المجهولين بجدة، تفاصيل واقعة رشها بمادة حارقة في حي الفيصلية.
وأوضحت الفتاة (ر. س) أنها أثناء زيارتها لمنزل جدتها بالحي رفقة خالتها، فوجئت عند دخولها مصعد المنزل بأحد الأشخاص أسمر البشرة في المصعد قام برش مادة حارقة على جسدها وفر هاربا.
وقالت إنها تواصلت فورا مع والدها الذي نقلها إلى أحد المستشفيات وقدم بلاغا رسميا للجهات الأمنية بالواقعة، مشيرة إلى أن حادثة الاعتداء عليها ليست الوحيدة، حيث تعرض عدد من السيدات الأخريات إلى حوادث مشابهة بجدة.
وأكدت الفتاة وفقا لصحيفة “عين اليوم” أن الصورة المنتشرة للجاني بمواقع التواصل الاجتماعي صحيحة، مطالبة بسرعة القبض عليه ومحاسبته.
وكشفت مصادر للصحيفة أن عدد البلاغات المسجلة ضد المجهول بلغ 5 بلاغات، لافتة إلى أن الجاني سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وأنه قد يكون مختلا أو يعاني مرضا نفسيا.
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