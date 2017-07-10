أعلن رئيس شركة حكومية روسية أن بلاده وقعت على اتفاق أولّي مع حكومة المملكة، في مجال التعاون العسكري والتقني، بقيمة 3.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن السعودية وضعت شروطاً لتنفيذ الاتفاق.
وقال رئيس مؤسسة “روستيخ” الروسية سيرغي تشيميزوف، إن المملكة اشترطت لسريان هذا الاتفاق تزويدها بجزء من التقنيات، والشروع في التصنيع على أراضي المملكة.
وأضاف تشيميزوف، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، أن موسكو تدرس ما يمكنها المشاركة به، مشيراً إلى أن أبسط شيء هو بناء مصنع لإنتاج الأسلحة الخفيفة، مثل بندقية الكلاشنيكوف.
وذكر أن المملكة كانت قد وقعت عقوداً مع روسيا قبل خمس سنوات بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن الاتفاقية تعثرت بعد قيام روسيا بتوريد منظومة “إس – 300” للدفاع الجوي إلى إيران.
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