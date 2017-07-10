رفضت المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن اليوم “الإثنين” النظر في طلب تقدم به ناشطون لإثناء بريطانيا عن بيع أسلحة وذخائر للمملكة في صفقة تصل قيمتها لمليارات الجنيهات الإسترلينية.
ونظم الناشطون حملة من أجل استصدار أمر من المحكمة بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات، وقنابل، وذخائر بريطانية الصنع، غير أن المحكمة وفقاً لوكالة “رويترز” رفضت طلبهم بالنظر في القضية.
وحاول الناشطون إثارة المخاوف من أن هذه الأسلحة ستستخدم في أنشطة تنتهك القانون الدولي من خلال العمليات التي يقوم بها التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن.
يذكر أن 3 وزراء خارجية بريطانيين رفضوا في فترات سابقة طلبات بإيقاف بيع الأسلحة للمملكة، مفندين ما ساقته لجنتان بالبرلمان البريطاني بأن التحالف العربي ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.
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