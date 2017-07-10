توفي اليوم الإثنين الشاعر محمد بن شبيب الحداري السليمي الحربي، عن عمر يناهز 98 عامًا.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الشاعر الحداري، بمسجد الراجحي في مدينة الرياض غداً الثلاثاء.
وتلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاته بحزن كبير، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.
ولد الحداري عام 1340هـ، ويعتبر من أشهر الشعراء في الخليج العربي، حيث عُرف بقصائده التي رددتها الأجيال.وفق “أخبار 24”.
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