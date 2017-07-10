وافق مجلس الوزراء على البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم “مدينة الطاقة الصناعية”.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على ما رفعه وزير الطاقة والثروة المعدنية والتوصية المعدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأقر المجلس تخصيص أرض مساحتها 50 كيلو متر مربع من محجوزات شركة أرامكو في المنطقة الشرقية لإقامة المدينة عليها.
كما وافق على العرض المقدم من شركة أرامكو المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية للمدينة وإدارة أصولها الثابتة، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها،
كما نص القرار على نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تُطوّر في المدينة إلى الشركة المطورة بعد تأسيسها.وفق “أخبار 24”.
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