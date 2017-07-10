رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه وزيراً للدفاع.
كما رحب الملك سلمان خلال الجلسة التي عُقدت في قصر السلام بجدة بوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بانضمامه للمجلس، متمنياً لولي العهد ووزير الداخلية التوفيق والسداد.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الشكر والتقدير للأمير محمد بن نايف على ما قدمه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن خلال فترة توليه ولاية العهد ومنصب وزير الداخلية.وفق “أخبار 24”.
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