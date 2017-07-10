تنتظر إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعليق عقوبة المنع من تسجيل لاعبين محترفين محليين وأجانب من خارج النادي، وتعقد إدارة النادي آمالا كبيرة في المحامي الجديد كلينر بتعليق العقوبة، في جلسة الأربعاء القادم في محكمة الكاس الرياضية الدولية، ووضعت الإدارة الاتحادية في أجندتها المهاجم نايف هزازي إلى جانب التعاقد مع لاعبين أجنبيين أحدهما مهاجم، والآخر قلب دفاع، وذلك وفق حاجات الفريق الفنية التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا في اجتماعه مع الإدارة الاتحادية أخيرا.
من جانب آخر يواصل الجهاز الإداري في نادي الاتحاد بقيادة خالد العلواني وسلطان ينبعاوي، استخراج تأشيرات للاعبين من أجل المغادرة لمعسكر لندن، الذي سينطلق نهاية الأسبوع الحالي، وكان نائب الرئيس أحمد كعكي وقف على مقر المعسكر وتجهيزاته قبل وصول البعثة الاتحادية، وتهدف الإدارة الاتحادية لتوفير كافة الإمكانات التي تكفل نجاح المعسكر الخارجي للفريق الكروي الأول، والذي سيسبق المشاركة في دورة تبوك الرياضية الثانية التي تنطلق يوم 31 من شهر يوليو الجاري، هذا وتقرر أن يلتحق الثنائي أحمد العكايشي وجمال باجندوح بمعسكر الفريق الكروي في لندن مباشرة، في وقت واصل الفريق الاتحادي تدريباته أمس في جدة بعد إصلاح العطل الفني للكهرباء الذي أسهم في إلغاء أول حصة تدريبية للمدرب سييرا الذي ركز وجهازه الفني المساعد على تجهيز اللاعبين لياقيا واستكمال كافة البرامج في المعسكر الخارجي.وفق “عكاظ”.
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