تداول الجمهور الرياضي السعودي فيديو لقائد فريق نادي النصر السعودي السابق، حسين عبدالغني، يؤكد عدم اعتزامه اعتزال كرة القدم.
وقال عبدالغني، في الفيديو الذي صوره أحد محبي اللاعب، والذي وجه له سؤالًا صريحًا “هل تفكر في الاعتزال”، ليجيب عبدالغني: “لأ، إن شاء الله، وسأتجه للعب في فريق آخر”.
وبسؤاله عن خطوته المقبلة ستكون مع أي فريق، شدد: “سيكون مفاجأة للجماهير”.
وكان حسين عبد الغني، قد فسخ تعاقده بالتراضي مع النصر، بعدما استمر في صفوفه لمدة 8 أعوام.
ووجه عبدالغني، وقتها رسالة لجماهير النصر جاء فيها “بكل المحبة والشكر والتقدير، وبعد توقيعي مخالصتي النهائية مع نادي النصر، أقدم شكري الجزيل لرئيس النصر ورجال العالمي الأوفياء وجماهيره المخلصة، على كل ما وجدته من دعم وتشجيع، كان له تأثير في مسيرتي الكروية، من خلال اللعب لنادٍ كبير”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج