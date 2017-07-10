أفاد مصدر مطلع داخل النادي الاهلي لـ«اليوم» ان ما تداوله بعض جماهير ناديي الاهلي والنصر حول صفقة تبادلية بين الناديين غير صحيح اطلاقا وما هو الا اجتهادات لم تكن في محلها، واكد المصدر أن فيتفا يعد من اهم الاوراق في الفريق الاهلاوي وأحد اعمدة الفريق التي يرتكز عليها، خصوصا اذا ما كان في مستواه، واضاف ان عمر هوساوي لاعب مهم وكبير وان النادي الاهلي كان قد فاوض ناديه للحصول على خدماته مقابل 13 مليون ريال لنادي النصر، بالاضافة لدفع رواتب اللاعب المتأخرة وعقد سنوي للاعب يبلغ الـ 5 ملايين ريال في وقت سابق. وكان نادي النصر متجاوبا بالفعل مع رغبة اللاعب في الانتقال للنادي الاهلي، واختتم المصدر بقوله ان المفاوضات توقفت فجأة بين الاهلي والنصر لظروف نصراوية غامضة وهو ما احترموه في الأهلي، كونهم ملتزمين بميثاق الشرف بين النادي الاهلي ونادي النصر.
الجدير بالذكر، ان فيتفا قدم الاهلي في موسم 2015 – 2016، ولكن الاصابات منعته من المشاركة اساسيا انذاك، ولكنه في الموسم المنصرم قدم ثلاثية رائعة مع نجم الفريق عمر السومة ولاعب الوسط عبدالفتاح عسيري، وهو الامر الذي اجبر الاهلاويين على تجديد عقد الدولي اليوناني السابق لمدة موسمين.وفق “اليوم”.
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