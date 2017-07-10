علمت مصادر أن إدارة نادي الهلال ستوقع مع حارس المنتخب العماني علي الحبسي خلال معسكر الفريق في النمسا، كما ستجدد الإدارة عقد لاعب الوسط عبدالله عطيف لمدة ثلاثة مواسم، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم وتحقيق الاستقرار الفني في النادي، كما جددت إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد عقد المحترف البرازيلي إدواردو لعاميين إضافيين، وذلك بحضور أمين عام النادي سامي أبوخضير، وعضو مجلس الإدارة بدر المعيوف، ومدير كرة القدم بالنادي فهد المفرج، ومدير الاحتراف تركي المسند.
ميدانيا، أجرى لاعبو الفريق الأول الفحوصات الطبية في أول خطوة وقبل بدء تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد، وسينطلق معسكر الفريق اليوم الـ11 وحتى الـ31 من يوليو الحالي، وسيخوض الفريق ثلاثة مباريات ودية خلال معسكره في النمسا، حيث سيواجه نظيره بينفينتو الإيطالي في الـ25 من يوليو، كما سيلاقي هانوفر الألماني، فيما لم تتأكد المواجهة الثالثة أمام نظيره قيصري سبور التركي.وفق «الوطن».
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