أخذت صفقة انتقال البرازيلي ماوريسيو لاعب وسط فريق زينيت الروسي منحنى آخر، بعد رفض وكيل أعماله العقد المقدم الذي اتفق عليه مسبقا مع المفاوض الأهلي، بعد علمه أن الأهلاويين استطاعوا أخذ الموافقة من النادي الروسي على العرض المقدم كون مدرب الفريق الإيطالي لا يرغب باستمرار اللاعب بعد ضم الأرجنتيني لياندرو باريديس من صفوف روما الإيطالي.
وبحسب “عكاظ”، فإن وكيل اللاعب لم يف بشروط العقد الذي اتفق عليه مبدئيا مع المفاوض الأهلاوي، إذ كان يرغب الوكيل في عدم تواصل النادي الأهلي مع نظيره الروسي، وأن يكون التواصل فقط عن طريقه، وهو ما أوحى للأهلاويين بنية تلاعب الوكيل، ليبادروا بمحادثة النادي الروسي ليتفاجأوا لاحقا برفض الوكيل واللاعب للعرض، وبذلك أصبحت الأمور تسير إلى طريق مسدود، ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الساعات القادمة حول التعاقد مع اللاعب من عدمه.
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