علمت مصادر أن إدارة النصر فتحت مفاوضاتها مجددا مع موريسيو نصيف وكيل أعمال المدافع البرازيلي برونو يوفيني حول امكانية عودة موكله للفريق، وجاءت المحادثات بين الإدارة والوكيل بعد أن أرسلت خطابا رسميا تؤكد فيه استمرار غياب اللاعب عن التدريبات على الرغم من أن آخر موعد لعودته إلى السعودية في الثالث من شهر يوليو الجاري وأن الإدارة ستتخذ معه الإجراءات القانونية في حال مواصلة تجاهل الخطابات.
وأجرت “الرياض” اتصالا بوكيل أعمال برونو الذي اكتفى بعبارة غداً يقصد اليوم الاثنين ستتضح الأمور.
من جهة أخرى تغلب النصر على المنتخب الأولمبي العماني بنتيجة 3-1 أمس الأحد على ملعب منتجع فناربخشة في تركيا، وسجل الاهداف لاعب الوسط نواف الشنيشني “هدفين” ومحور الارتكاز ابراهيم غالب، واعتمد المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز في الشوط الأول على عبدالله العنزي ومتعب المطلق وخالد الشويع وعبدالله مادو وأحمد عكاش وإبراهيم غالب وشايع شراحيلي ونواف الشنيشني وأحمد الفريدي ومحمد الشهراني وحسن الراهب، وأشرك في الشوط الثاني الكرواتي ايفان توميساك ومتعب شراحيلي وفهد الجميعة وعوض خميس وعبدالرحمن الدوسري وحمد العقيلي بدلا من عكاش والعنزي والراهب والشهراني وشراحيلي والشويع، ومنح غوميز اللاعبين راحة عن تدريب اليوم الاثنين بعد شعور العديد منهم بالإرهاق، وسيلتحق رباعي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الحارس وليد عبدالله والمدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط يحيى الشهري والمهاجم محمد السهلاوي بالمعسكر اليوم ، بعدما كان مقررا انضمامهم مساء يوم الجمعة الماضي الا انهم فضلو تمديد إجازتهم ثلاثة أيام، وينتظر ان تسلمهم إدارة الكرة خطابات الحسم من مرتباتهم 50%.
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