اعتذر الحسن اليامي، نجم نادي الاتحاد السابق عن طلب إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، بتولّي منصب مساعد المدرب لويس سييرا، بعد رفض جهة عمله في نجران منحه انتداب لجدة خلال الأشهر المقبلة.
وسبق أن تم عرض منصب “مدير الكرة للفريق الأول” لليامي، وأجاب رافضا للحائلي قائلا:” أرى نفسي ضمن الجهاز الفنّي”، وردّا عن ذلك، تمت الموافقة عن طلب اليامي ليكون بديلا للوطني حسن خليفة، إلا أن ظروف اليامي منعته من وجوده في المنصب.وفق “عين اليوم”.
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