استبعد سيرجي ريبيروف، مدرب النادي الأهلي الجديد، اللاعب ماهر عثمان من حساباته للموسم الجديد، وذلك بعدم استدعاءه لقائمة الفريق المغادرة للمعسكر المقام في النمسا.
وكشفت مصادر خاصة لـ”عين اليوم”، أن المدرب السابق للفريق كريستيان غروس، قد كتب في تقريره قبل أن يغادر البلاد، بأنه لاعبا سيئا ولايجيد أساسيات كرة القدم.
وأضافت ذات المصادر، بأن اللاعب قد حضر إحدى التمارين التي أشرف عليها الأوكراني الجديد ريبيروف، وتغيّب بعدها لأسباب مجهولة.
الجدير بالذكر أن الإدارة تواصلت مع اللاعب بإمكانية إعارته لأحد الأندية بدوري جميل، وعدم الاستعجال بالتفريط به.
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