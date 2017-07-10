وقع مجلس إدارة النادي مساء اليوم عقودًا احترافية مع ثلاثي الفريق الأولمبي لكرة القدم بالنادي “ناصر الدعيدع، أنس العبيد وحسين قاسم”، حيث يمتد عقد “الدعيدع” لمدة عام واحد، مع أفضلية التجديد لعام آخر.
فيما يمتد عقد الثنائي “العبيد وقاسم” لمدة ثلاثة أعوام بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2017/ 2018م؛ وذلك بحضور مدير الفريق الأولمبي لكرة القدم بالنادي الأستاذ “سعد المنصور”، ومدير الاحتراف بالنادي الأستاذ “تركي المسند”.
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