تولَّت النيابة العامة، بدءاَ من أمس الأحد، مهام التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية المختلفة، ومن ضمنها القضايا المرورية الكبرى، كالـ”تفحيط” وتجاوز الإشارة الحمراء.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار نقل اختصاصات الجهات واللجان المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً).
ومن أعمال النيابة العامة: التحقيق في قضايا المخدرات، والمؤثرات العقلية، وضحايا المخالفات المرورية التي تستوجب الإيقاف، وحوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، و”التفحيط”، وقيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير.
كما تضطلع النيابة بمهام التحقيق في مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في حال نتج عن ذلك حالة وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو حالة زادت مدة الشفاء منها على 15 يوماً.
يذكر أن وزارة العدل أنشأت قبل عامين المحاكم المرورية؛ للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفات وحوادث السير، والاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أية جهة معنية.وفق “أخبار 24”.
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