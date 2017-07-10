أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق اثنين من الجناة بمنطقة نجران.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المواطن حويدر بن حصين بن علي آل منصور اليامي أقدم على قتل علي بن هادي بن حسين آل قريع، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش في بطنه مما أدى إلى وفاته.
وذكرت في بيان آخر أن المواطن عبدالله بن محمد بن صالح الصيعري ارتكب جريمة قتل علي بن مسلم بن كرامة الصيعري، وذلك بدعسه بسيارة مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمتين، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل قصاصاً.
وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا صادقتا على الحكمين، وصدر أمران ملكيان بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيدا من مرجعهما، وتم تنفيذ الحكمين بحق الجانيين اليوم الإثنين في مدينة نجران.وفق “أخبار 24”.
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