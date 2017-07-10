أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إيقاف التسجيل في برنامجي الانتساب المطور، بناءً على قرار وزارة التعليم الصادر في هذا الخصوص.
وقالت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة في بيان لها إنه تم إيقاف التسجيل نهائياً بنظام الانتساب المطور لمرحلة البكالوريوس بدءاً من العام الجامعي 1438 – 1439هـ، مضيفةً أنه تقرر إغلاق التسجيل في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437 – 1438هـ.
وكان عددٌ من الجامعات قد أعلنت في وقت سابق إيقاف برنامج التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد، ومن ضمنها جامعة نجران التي أشارت إلى استمرار الملتحقين سابقاً في هذه البرامج.
يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أوضح أن الهدف من إيقاف برنامج التعليم عن بعد تعزيز وتحقيق الجودة، ورفع مستوى التعليم في البرامج المنتظمة بالجامعات.وفق “أخبار 24”.
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