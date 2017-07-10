رصد تقرير المكاسب المالية الكبيرة التي حققها نادي الزمالك المصري، من وراء احتراف لاعبيه طوال تاريخه في الدوري السعودي، سواء بنسخته المقبلة أو بعد تطبيق دوري المحترفين، موضحاً أن النادي حقق من بيع وإعارة 10 لاعبين لأندية سعودية مختلفة أكثر من 45 مليون ريال.
وبيّن التقرير وفقاً لـ “الوطن”، أن البداية كانت بتعاقد الهلال مع اللاعب أشرف قاسم موسم 1994، مروراً برضا سيكا الذي انضم للأهلي، وإسلام الشاطر الذي مثل الاتحاد موسم 2004، وكذلك تعاقد الأهلي مع محمد عبدالشافي والاتحاد مع محمود عبدالمنعم كهربا، والعروبة مع إبراهيم صلاح.
وأضاف التقرير أن قائمة لاعبي الزمالك المنتقلين لدوري جميل شملت أيضاً محمد كوفي الذي انتقل إلى فريق الاتفاق، ومصطفى فتحي إلى التعاون، والنيجيري ستانلي إلى فريق القادسية، إضافة إلى اقتراب نادي الفيصلي من التعاقد مع مهاجم الزمالك الجديد الإيفواري رزاق سيسيه.
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