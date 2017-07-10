أعلن البنك الأهلي عن إطلاق منتج “التمويل المدعوم السكني”، وتطوير النظام لربطه بشكل آلي مع نظام صندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار شراكته مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري.
وأوضح البنك أن المنتج يستهدف العملاء الذين حصلوا على موافقة من الصندوق العقاري؛ إذ يقوم الصندوق بسداد معدل الربح السنوي عن المستفيدين بنسب متفاوتة حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر، حيث سيقدم الصندوق دعم 100% لمنخفضي ومتوسطي الدخل وذلك حسب أنظمة ولوائح الصندوق.
وأضاف، في بيان له أمس الأحد، أن البرنامج الذي أطلقه يمتاز بأنه مجاز من الهيئة الشرعية، مبيناً أن الحد الأقصى للتمويل حسب سياسة الصندوق 500 ألف ريال والحد الأقصى أربعة ملايين ريال، وأن المستفيد سيدفع الأرباح الفائضة عن دعم الصندوق.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز إن إطلاق البنك لمثل هذه المنتجات يأتي في إطار توفير المنتجات التمويلية المناسبة، وتمكين المواطنين المستحقين من تملك وحدات سكنية.وفق “أخبار 24”.
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