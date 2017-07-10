تعرض مواطنان لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء تواجدهما بالقرب من منزليهما ببلدة العوامية عصر أمس الأحد، وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي لكلا الحادثين.
وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة القطيف باشرت عصر أمس بلاغين من مستشفى القطيف المركزي، عن إسعاف المواطنَين المشار إليهما.
وأضاف أنه تبين أن أحدهما في العقد الخامس من عمره وتعرض لإطلاق نار عند الساعة الرابعة عصراً، فيما الآخر في العقد الثالث من العمر وأُصيب بطلق ناري بكتفه الأيسر عند الخامسة عصراً وحالته الصحية مطمئنة.
وأشار إلى أن المختصين بشرطة القطيف باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثين؛ للكشف عن ملابساتهما وتحديد المتورطين فيها.وفق “أخبار 24”.
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