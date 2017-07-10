توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين، أن يبقى الطقس حاراً على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة.
وأشارت إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية وقد تصل إلى أقل من كيلو مترين اثنين على مناطق المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان تشمل السواحل منها.
في حين تبقى السماء غائمة جزئياً على شمال ووسط وجنوب غرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير فترة مابعد الظهيرة.وفق “أخبار 24”.
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