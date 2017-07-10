ذكرت مصادر أن أمانة منطقة مكة المكرمة اتخذت قراراً بكف يد مدير إحدى إداراتها ومساعده، عقب القبض عليهما من المباحث الإدارية والتحقيق معهما من قبل النيابة العامة؛ بسبب اتهامهما في قضايا فساد.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن مدير الإدارة ومساعده متحفظ عليهما منذ ٣٥ يوماً على ذمة التحقيق بعد ضبطهما في قضية تتعلق بفساد إداري، لافتةً إلى أن المباحث الإدارية رفعت خطاباً لأمانة مكة تطلب فيه كف يد الموظفين لحين الانتهاء من التحقيقات في قضايا الفساد.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج