أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن سكان المناطق الحدودية، التي يتم استهدافها من قِبل الحوثيين، يعتبرون من المرابطين ومن يقتل منهم بسبب مقذوف يعدّ شهيداً.
وقال المغامسي في كلمة وجهها لأهالي المناطق المتأثرة بأحداث الحد الجنوبي، خلال فعالية “أبناء شهداء الوطن” بجدة، إن سكان المناطق الحدودية حالهم مع بقائهم، فإذا ظلوا باقين في مدنهم وقراهم، فإن حالهم أشبه ما يكون بالرباط في سبيل الله.
يشار إلى أن الفعالية التي ستنتهي غداً الثلاثاء وتحمل شعار “فخر واعتزاز” شهدت تكريم أبناء الشهداء للشيخ صالح المغامسي، من خلال منحه هدية تذكارية.وفق “أخبار 24”.
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