يصوت مجلس الشورى اليوم (الإثنين) في أولى جلساته بعد عيد الفطر المبارك؛ على توسيع برنامج “حافز” ليشمل ربات البيوت؛ كي يتفرغن لتربية أولادهن.
وأوضح مقدم التوصية عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح وفقاً لـ “الحياة”، أن التوصية تهدف لتوسيع نطاق “حافز”؛ حتى يشمل ربات البيوت من مختلف الأعمار، وتقديم مقابل مالي لهن يغنيهن عن البحث عن وظيفة؛ كي يتفرغن بشكل تام للتربية.
وأشار إلى أن التوصية تكتسب ضرورتها من وجود كثير من السيدات اللواتي يحملن شهادات وغير قادرات على العمل؛ لأسباب أسرية تجبرهن على رعاية أولادهن.
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