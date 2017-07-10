حذر خبير تغذية من شراء زيت الزيتون دون التأكد من جودته العالية وعدم تزييفه بتركيب زيوت أخرى وبيعها بدلاً منه، لافتاً إلى أنه يعد من أكثر الأطعمة المزيفة؛ حيث تقوم الشركات بتعبئة وبيع زيوت الصويا ودوار الشمس على أنها زيت زيتون؛ لتستفيد من الإقبال الكبير عليه.
وأوضح الخبير البريطاني لاري أولمتسد في تقرير نشره موقع “بيزنس إنسايدر”، أن الكثير من الشركات تستخدم مسميات مختلفة لإخفاء الحقيقة عن المستهلك بعدم بيعها زيت زيتون له واستخدام زيوت أخرى بديلة عنها، داعياً إلى التأكد من الزيوت المباعة وعدم استخدامها بشكل سريع حتى لا تسبب أضراراً.
وقدم أولمتسد وفقاً لـ “الوطن”، عدة نصائح إلى المستهلكين حول هذا الأمر بضرورة شراء زيت الزيتون الموجود عليه عبارة “زيت زيتون بكر ممتاز”، وعدم شراء الأصناف الأخرى منه والتي تكتب عليها مسميات “خفيف” و”طبيعي” و”صافي”، إلى جانب التدقيق في تاريخ انتهاء الزيت مع ضرورة شراء كميات صغيرة من زيت الزيتون الأصلي؛ حيث إنه يبدأ بالتغير حالما تفتح الزجاجة، وعدم تعريضها للشمس بشكل مباشر.
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