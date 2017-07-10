أنقذت شجاعة شاب سعودي من محافظة الجبيل مُسنة وخادمتها من الموت حرقاً، بعد اشتعال النيران في منزلها بحي طيبة، فيما كرّم الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية الشاب على شجاعته وحسن تصرفه في إنقاذ روحين من الهلاك.
وقال الشاب ويدعى سالم الزهراني وفقاً لـ”المواطن”، إن الواقعة جرت يوم الخميس الماضي حينما فوجئ بسماع صوت صراخ واستغاثة من امرأة بالمنزل المقابل لمنزله، لافتاً إلى أنه قرر سريعاً الدخول إلى المنزل بالقوة بعدما شاهد خروج دخان من إحدى الغرف.
وأضاف الزهراني أنه كسر باب المنزل ودخل إليه ليشاهد مُسنة وخادمتها تحاولان إنقاذ رجل قعيد حاصرته النيران، وقرر إبعادهما عن النار وإخراجهما من المنزل والعودة مجدداً لإنقاذ الرجل، مُبدياً حزنه الشديد لعدم تمكنه من إنقاذه؛ بعدما فشل في الدخول للمنزل مرة أخرى بسبب كثافة الدخان.
ولفت إلى أنه استخدم خرطوم مياه موجوداً بفناء المنزل للسيطرة على الحريق، واستطاع إخماد النيران قبل لحظات من وصول فرق الدفاع المدني التي تمكنت من الدخول للمنزل لكنها اكتشفت وفاة الرجل القعيد.
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