كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني امس (الأحد)، عن عدد من الحلول تساعد في التخفيف من أضرار الغبار الذي ينتشر هذه الأيام في بعض مناطق المملكة.
وأوضح الحصيني أنه برغم التطور العمراني والتقني في بلادنا إلا أنه ما زال هناك خوف من الغبار، وأنه لا بد من تضافر الجهود للحد من هذه المشكلة البيئية، التي تهدد صحة البشر في المملكة، والدول المجاورة.
وأضاف أن من الحلول للحد من تأثير العواصف الرملية والترابية على بلادنا إقامة أحزمة خضراء والتوسع في ذلك، خاصة في الأماكن التي تشهد تفككًا في التربة، مع تثبيت الكثبان الرملية المتحركة.
وأكد أن من الحلول أيضا تنمية المناطق الصحراوية زراعياً، فهي طريق وسبب تطاير الغبار والرمال، مع تنمية وتنظيم المراعي، والتوسع في إقامة المحميات، وفتحها للرعي في أوقات معينة من السنة، مع سن أنظمة صارمة ومحاسبة المتعدين عليها.
وبين أن آخر الحلول هو تأهيل القرى بتشجيع نزوح الإنسان من المدن إليها، أو ما تسمى بالهجرة العكسية، مع الاستعانة بالمختصين في تطبيق الحلول المذكورة.وفق “أخبار 24”.
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