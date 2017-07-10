أجازت مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد التصاميم النهائية لعدد 14 مسجدا من أصل 50، تقرر إعمارها وترميمها وإعادة بنائها، تبعا للهوية المكية الإسلامية، وفق اتفاقية بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وعددٍ من الجهات، برعاية أمير مكة الأمير خالد الفيصل.
وتنص الاتفاقية كذلك على مراجعة البنية التحتية والخدمية في مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة، في المساجد والجوامع، لتمكين القطاع الخاص والخيري من القيام بدوره الفاعل في ذلك، إضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع مؤسسة وطنية، لإعداد تصاميم معمارية وفقاً للهوية والسمات التاريخية للعاصمة المقدسة.
وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة علي العبدلي، أن الفرع عقد ورش عمل مع عدة جهات ومصممين، للخروج بتصاميم تعزز الهوية المكية في المشاريع الجديدة للفرع، كما استُعرضت التصاميم النهائية لجامع شهداء عاصفة الحزم ومساجد مخططات بطحاء قريش والشرائع والمعيصم وولي العهد وجبل النور وغيرها.
وأضاف أنه سيتم البدء في التنفيذ قريباً، وسيتولى العمل مقاولون مؤهلون، لافتا إلى أنه جارٍ تصميم الدفعة الثانية من المواقع، مع مراعاة جميع المتطلبات الشرعية والفنية والنظامية.وفق “أخبار 24”.
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