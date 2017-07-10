قام الملازم أول مظلي بندر بن دخنه الحبابي برفع صورة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في سماء إسبانيا.
جاء ذلك خلال قفزة نفذها المظلي بندر، من طائرة أثناء وجوده في إسبانيا، للتعبير عن تهنئته للأمير عبدالعزيز بمناسبة تعيينه وزيرا للداخلية.
كما قدم بندر تهنئته كذلك باسمه وباسم زملائه للأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره وليا للعهد، متمنيا أن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها.وفق “أخبار 24”.
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