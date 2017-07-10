علق وزير الصحة توفيق الربيعة على قرار تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية، الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الأحد).
وقال الربيعة إن عملية التحول في القطاع الصحي ستتم تدريجيا على عدة سنوات، مبررا بأنها تتطلب تغييرا في كثير من السياسات والإجراءات والأنظمة.
وذكر الربيعة أن من أولويات التحول المزمع تنفيذه تطوير موظفي القطاع الصحي بكامله في المستشفيات والمراكز الصحية، مع التأكيد على المحافظة عليهم.
وبيّن أن خطة التحول لوزارة الصحة عملت بعد دراسة دقيقة للتجارب الدولية الناجحة في القطاع الصحي ليتم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وفق “أخبار 24”.
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