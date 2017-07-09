استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/١٥هـ سعادة مدير ادارة الدفاع المدني العقيد / خالد السعيس ومدير شرطة الخرج العقيد / منيف العتيبي ومساعد مدير إدارة الدفاع المدني المقدم / بدر العاصمي ومساعد قائد الدوريات الامنية المقدم / وليد الداعج .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالجميع متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدم مدراء الادارات الامنية التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادلهم سعادة المحافظ التهنئة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .
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